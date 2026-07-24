الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة وسط الضفة ويغلق مداخل 3 أخرى

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اقتحم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بلدة دير جرير وسط الضفة الغربية المحتلة، وأغلق مداخل 3 بلدات بمحافظة سلفيت.

جاء ذلك عقب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، عقب أحداث شهدتها بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس.

وكان مستوطنون إسرائيليون شنوا هجوما بحماية الجيش على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس، أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة مثلهم، فيما قتل إسرائيليان خلال تصدي الأهالي للهجوم.

وقال شهود للأناضول إن قوة إسرائيلية، ترافقها آلية مدرعة وفرق مشاة، اقتحمت بلدة دير جرير شرقي مدينة رام الله، وأطلقت قنابل صوت خلال العملية.

وأضافوا أن الجنود أوقفوا فلسطينيين ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، دون تسجيل اعتقالات أو إصابات.

وفي محافظة سلفيت شمالي الضفة، أفادت مصادر محلية بأن الجيش أغلق مداخل بلدتي ديراستيا وحارس شمال غربي مدينة سلفيت، وبلدة دير بلوط غربها، وشدد إجراءاته العسكرية، ما أعاق حركة الفلسطينيين والمركبات.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بتوجه تعزيزات عسكرية إسرائيلية نحو مدخل مدينة قلقيلية شمال غربي الضفة.

وتعود تفاصيل الأحداث، وفق رئيس مجلس قروي تل وليد زيدان، إلى اقتحام نحو 20 مستوطنا، بحماية الجيش الإسرائيلي، أطراف البلدة صباح الجمعة، ومحاولتهم إحراق منازل فلسطينية، على غرار هجوم مماثل وقع قبل أسبوع.

وقال زيدان للأناضول إن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين فور دخولهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأيدي، قبل أن يطلق المستوطنون والجنود الإسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأظهرت مقاطع مصورة اطلعت عليها الأناضول، تمكن أحد الفلسطينيين الذين كانوا يدافعون عن منازلهم وأراضيهم من انتزاع سلاح من مستوطن وإطلاق النار به.

ورفض زيدان الرواية الإسرائيلية التي تزعم تعرض مستوطنين لهجوم من أهالي البلدة، ووصفها بأنها "كاذبة وعارية عن الصحة".

وتأتي أحداث بلدة تل في اليوم الثاني من مواجهات اندلعت عقب هجمات للمستوطنين في محيط مدينة نابلس، وأسفرت عن قتلى وإصابات من الجانبين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 1182 فلسطينيا واعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إن 86 فلسطينيا استشهدوا برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية 2026، بينهم 21 قتلهم مستوطنون.