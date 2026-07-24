ترامب: الرئيسان الصيني والروسي أكدا لي عدم بيع أسلحة لإيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين أبلغاه بأنهما لن يبيعا أسلحة لإيران.

وقال ترامب، عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"، إن الرئيس الصيني شي جين بينج أخبره، خلال اجتماعهما الأخير في بكين، بأنه "لن يقدم أو يبيع، تحت أي ظرف، أي أسلحة لإيران"، مؤكدا أن ذلك يشمل أيضًا الشركات الصينية.

وأضاف: "نظرًا لطبيعة علاقتنا، فأنا أصدق كلامه، إلى جانب أنني أقدم له خدمات كبيرة جدًا أيضًا".

وتابع: "بالمثل، أخبرني الرئيس بوتين، رغم الحرب المروعة الدائرة في أوكرانيا، والتي ما زالت علاقتي به قائمة خلالها، كما هي أيضًا مع الرئيس زيلينسكي، أنه لن يبيع أسلحة لإيران".

وأوضح ترامب أنه لا يبيع أسلحة لأوكرانيا بشكل مباشر، وإنما يبيعها لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف أن هذه الدول تدفع الثمن كاملًا، أما كيفية توزيع تلك الأسلحة بعد ذلك، فلا علم له بها.

وأشار إلى أنه، في ما يتعلق بإيران، يرى أن "دولتين كبيرتين يكثر الحديث عنهما"، في إشارة إلى الصين وروسيا، لا تشاركان في تسليحها.

واختتم قائلا: "إذا فعلتا ذلك، فسيكون الأمر سيئًا جدًا بالنسبة لهما، وبالتأكيد لن يكون في مصلحتهما".