سيخوض النادي الأهلي واحدة من أبرز مبارياته الودية على مدار تاريخه، عند مواجهة برشلونة الإسباني، في بطولة كأس خوان جامبر، قبل بداية الموسم الجديد 2026-2027.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، خوض فريقه الأول مباراة ودية أمام نظيره، برشلونة الإسباني، قبل بداية منافسات الموسم المقبل 2026-2027.

وقام وفد من شركة الأهلي لكرة القدم، ضم كلا من أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي والشركة، ونيرة علي المدير التنفيذي للشركة، بزيارة قصيرة إلى إسبانيا، جرى خلالها الاتفاق مع برشلونة على إقامة مباراة بين الناديين يوم 19 أغسطس المقبل في النسخة الـ 61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتُعد بطولة كأس خوان جامبر واحدة من أبرز البطولات الودية في كرة القدم الأوروبية، إذ ينظمها نادي برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم الجديد، لتكون بمثابة الظهور الرسمي الأول للفريق أمام جماهيره، وفرصة لتقديم الصفقات الجديدة والاستعداد للمنافسات المحلية والقارية.

وتحمل البطولة اسم السويسري خوان جامبر، مؤسس نادي برشلونة وأحد أبرز الشخصيات في تاريخ النادي الكتالوني، وأُقيمت النسخة الأولى منها في عام 1966، وأصبحت منذ ذلك الحين تقليدًا سنويًا يحرص النادي على إقامته احتفاءً بإرث مؤسسه.

وكانت تلك البطولة في بدايتها تُقام بنظام يجمع أربعة فرق، إذ كانت المنافسات تبدأ بالدور نصف النهائي، ثم تُقام مباراة النهائي إلى جانب مباراة تحديد المركز الثالث، لكن بداية من نسخة عام 1997، قرر برشلونة تغيير نظام البطولة لتصبح مباراة واحدة تجمع الفريق الكتالوني بضيفه، وهو النظام الذي استمر حتى الوقت الحالي.

وخلال العقود الماضية، استضافت البطولة عددًا من أعرق الأندية العالمية، من بينها ميلان ويوفنتوس من إيطاليا، ومانشستر سيتي وآرسنال من إنجلترا، وبايرن ميونخ الألماني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، ما منحها مكانة خاصة بين البطولات الودية الصيفية.

ولا تقتصر أهمية كأس خوان جامبر على الجانب التنافسي، بل تمثل مناسبة خاصة لجماهير برشلونة لمشاهدة الفريق لأول مرة في الموسم الجديد على ملعبه، إلى جانب التعرف على الصفقات الجديدة وخطط الجهاز الفني قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويُعد برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، بعدما فرض هيمنته على معظم نسخها، مستفيدًا من إقامة المباريات على أرضه وبين جماهيره، فيما نجحت عدة أندية أوروبية وعالمية في الفوز بالكأس خلال بعض النسخ، لتضيف البطولة لسجلها رغم طابعها الودي.

وتظل كأس خوان جامبر أكثر من مجرد مباراة استعدادية، إذ تمثل حدثًا سنويًا يجمع بين التاريخ والتقاليد الكتالونية، ويمنح جماهير برشلونة انطلاقة احتفالية للموسم الجديد، في أجواء تمزج بين الوفاء لمؤسس النادي والطموح لتحقيق البطولات.

وسبق لعدة أندية أخرى غير برشلونة، التتويج بكأس خوان جامبر، على رأسها كولن الألماني، الذي فاز باللقب مرتين، بالإضافة للقب واحد ليوفنتوس، ومانشستر سيتي، وسامبدوريا، وإنترناسيونال البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وفالنسيا الإسباني.