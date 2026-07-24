محافظ نابلس: لا يمكن حشر 5 ملايين فلسطيني في كانتونات وسط توسع الاستيطان

قال محافظ نابلس غسان دغلس، إن مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية تشكل خطراً على مستقبل الفلسطينيين.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية رغدة منير على شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن عزل ملايين الفلسطينيين داخل كانتونات في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان.

وأشار دغلس، إلى أن ما يجري على الأرض يمثل تهديداً للجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين سيواصلون الصمود رغم تصاعد الاعتداءات.

وأوضح محافظ نابلس أنه يتحدث من داخل بلدة سُرّة التي تتعرض لهجوم من المستوطنين، لافتاً إلى إحراق عدد من المنازل، ومؤكداً أن الفلسطينيين بحاجة إلى الحماية والدعم في مواجهة هذه الاعتداءات.

وسبق أن قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، الجمعة، البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة في الضفة الغربية، في أعقاب أحداث بلدة تل جنوب غربي نابلس.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع اتخذا سلسلة من الإجراءات عقب مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل في إطلاق نار قرب بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس شمالي الضفة.

ومن بين الإجراءات، البدء بإجراءات لتشريع بؤر استيطانية قائمة وإقامة أخرى جديدة في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بهدم منزل الفلسطيني الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب البلدة.

وقرر نتنياهو وكاتس، وفق البيان، تكليف الجيش بجمع السلاح من قرى فلسطينية وصفتها إسرائيل بـ”الإرهابية”، وسحب تصاريح العمل من سكانها، إلى جانب تنفيذ عمليات عسكرية واسعة فيها.

وقرر الجانبان، منح القوات الإسرائيلية "حرية العمل" بمدن وبلدات الضفة الغربية بهدف القضاء على ما وصفه البيان بـ"الإرهاب".