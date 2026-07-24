قال الدكتور أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن محافظة نابلس تشهد حصارا مستمرا منذ مساء الأمس، موضحا أن بلدة بيت فوريك شهدت مساء الأمس اعتداء عنيفا للمستوطنين أسفر عن استشهاد شابين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "TEN" أن بلدة تل تعرضت صباح اليوم لاعتداء آخر من قبل المستوطنين أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي، لافتا إلى أن هجمات المستوطنين مستمرة منذ شهور وتطال يوميا كل محافظات الضفة الغربية دون الاقتصار على القرى فقط.

ونوه إلى أن المستوطنين يقتحمون يوميا بلدات جديدة ويعيثون فيها فسادا ويطلقون الرصاص الحي، مستشهدا بالاعتداءات المتكررة في دير جرير التي سجلت شهيدين قبل ثلاثة أيام، والمغير التي سجلت شهيدا، وبلدة فرعتا التي تعرضت لهجوم شرس ومستمر.

وأوضح أن المستوطنين تجاوزوا أطراف القرى وباتوا يعيثون فسادا فيها ويقومون بإحراق المنازل وسيارات المواطنين وإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر لكونهم مسلحين بالكامل.

ولفت إلى أن هجوما يجري حاليا للمستوطنين على بلدة صرة في محيط نابلس أسفر عن إصابة مواطن وإحراق أحد المنازل، موضحا أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة صرة لتفريق الأهالي الذين حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين والاعتداء على المواطنين عبر إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأوضح أن العمليات العسكرية لجيش الاحتلال مستمرة منذ سنوات دون توقف بالضفة الغربية، لافتا إلى أن الاحتلال قطع أوصال الضفة ويفرض عليها حصارا دائما عبر فرض 1100 بوابة حديدية على مداخل القرى والمدن.

وأكد أن اعتداءات المستوطنين تضاعفت بشكل كبير جدًا نتيجة الحماية التي يوفرها لهم جيش الاحتلال، مستشهدا بما جرى في بلدة المغير عندما ساعدت قوات الاحتلال المستوطنين في فتح بوابات منازل المواطنين لاقتحامها.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال منع الغذاء و طواقم الإسعاف من نقل المرضى وإسعافهم لمدة خمسة أيام متواصلة، وأجبر العائلات على ترك منازلهم والتهجير القسري لإخلاء وتفريغ هذه المناطق من أصحابها.

وأشار إلى اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى نابلس التخصصي قبل نحو ساعتين وترويع الطواقم الطبية والمرضى واختطاف مصابين اثنين من داخل غرف المستشفى.