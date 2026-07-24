مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي يطلق استعداداته لبعثة تجارية لشمال أوروبا سبتمبر المقبل

عقد مجلس الأعمال المصري التعاون الدولي (ECIC) ، برئاسة المهندس معتز رسلان، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى بمقر المجلس، بحضور دبلوماسي مصري وأوروبي استثنائي، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة والترتيبات للبعثة التجارية المرتقبة إلى جمهوريتي إستونيا وفنلندا والمقرر انطلاقها في سبتمبر القادم، وفق بيان المجلس اليوم.

وشهد الاجتماع مشاركة فاعلة من السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوروبية، والسفير محمد غنيم، سفير مصر لدى فنلندا وغير المقيم لدى إستونيا، إلى جانب السفيرة إنجريد عامر (Ingrid Amer)، سفيرة جمهورية إستونيا لدى مصر، والسفيرة ريكا إيلا (Riikka Eela)، سفيرة جمهورية فنلندا لدى مصر، وبحضور المهندس معتز رسلان رئيس المجلس والقنصل الفخري لجمهورية إستونيا في مصر.

وصرح المهندس معتز رسلان بأن هذا الاجتماع يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح البعثة التجارية، مؤكداً أن الوفد المصري يهدف إلى استكشاف فرص تجارية، ويسعى لبناء شراكات استراتيجية مستدامة تربط القطاع الخاص المصري بأسرع الاقتصادات الرقمية نمواً في العالم مثل إستونيا، والاستفادة من الريادة التكنولوجية والصناعية الفائقة التي تتميز بها فنلندا، مشيداً بالدعم الدبلوماسي الرفيع الذي يحظى به وفد المجلسين من الجانبين المصري والأوروبي لتسهيل أعمال الوفد.

من جانبه، أكد السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، دعم الوزارة المطلق للقطاع الخاص المصري عبر توفير مظلة دبلوماسية قوية تُسهم في تعميق الشراكات الاقتصادية مع القارة الأوروبية. كما تعهد القيام بالتنسيقاتا للازمة مع السفارة المصرية في هلسنكي لتكثيف التواصل والتنسيق مع كل الهيئات والشركات الفنلندية والإستونية لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح للبعثة التجارية المرتقبة.

وفي هذا السياق، أعربت السفيرة الإستونية بالقاهرة، إنجريد عامر، عن ترحيب بلادها الكبير بزيارة الوفد المصري، مؤكدة أن تالين تفتح أبوابها لتبادل الخبرات الرائدة في مجالات التحول الرقمي، الأمن السيبراني، والحوكمة الإلكترونية التي تميزت بها عالمياً، وأشادت بالدور المحوري للمهندس معتز رسلان كقنصل فخري لإستونيا في بناء هذا الجسر المستدام وتطوير العلاقات الثنائية بشكل ملموس.

كما أشارت السفيرة الفنلندية بالقاهرة، ريكا إيلا، إلى تطلع المؤسسات الاقتصادية في هلسنكي لاستقبال البعثة المصرية لبحث آفاق واعدة للاستثمار المشترك، لا سيما في مجالات الاستدامة البيئية، الطاقة الخضراء، تكنولوجيا التعليم، والابتكار الصناعي المتطور الذي يتواكب مع احتياجات السوق المصرية ومشاريعها القومية الكبرى.

ومن العاصمة هلسنكي، شدد السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى فنلندا وإستونيا، على الجاهزية الكاملة للسفارة المصرية لتسخير كافة الإمكانات وتنسيق اللقاءات الثنائية والاجتماعية (B2B & G2G) مع الاتحادات الصناعية ومؤسسات الاستثمار في البلدين، مؤكداً أن البعثة ستقوم بطرح حزمة من المشاريع الواعدة التي تضمن الخروج بأفضل النتائج التي تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية لمصر.

وتأتي هذه التحضيرات المكثفة لتقود وفداً رفيع المستوى يضم نخبة من كبار المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات المصرية، يغطون قطاعات استراتيجية تشمل التحول الرقمي والاتصالات، تطبيقات الجيل الرابع والثورة الصناعية الرابعة، الطاقة الخضراء والموانئ الذكية، التطوير العقاري المستدام والمدن الذكية، الأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية والابتكار الدوائي، مما يمهد الطريق لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول شمال أوروبا.