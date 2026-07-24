حسام موافي: مضاعفات السكري قد تصيب بعض المرضى قبل اكتشاف ارتفاع نسبة السكر في الدم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن بعض مضاعفات السكري قد تظهر لدى عدد من المرضى قبل اكتشاف ارتفاع نسبة السكر في الدم، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تصيب نسبة محددة من المرضى قبل تشخيص إصابتهم بالمرض.

وأوضح، خلال برنامج "رب زدني علمًا" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن بعض المرضى يعانون التهابًا في الأعصاب الطرفية، وعند البحث عن السبب يتبين للطبيب أنه مرتبط بالإصابة بالسكري، لافتًا إلى أن آخرين قد يعيشون حتى ما بعد الثمانين من العمر دون أن تظهر لديهم الإصابة بالمرض.

وأضاف أن تشخيص السكري قد يتم لاحقًا عند ارتفاع مستوى السكر في الدم، ليبدأ العلاج بعد ذلك، منوهًا إلى أن علاج التهاب الأعصاب الطرفية الناتج عن السكري لم يشهد حتى الآن علاجًا شافيًا، بحسب قوله، رغم الجهود البحثية في دول عدة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ومصر.

وأشار إلى وجود عدة نظريات لتفسير أسباب التهاب الأعصاب لدى مرضى السكري، موضحًا أن النظرية الأولى تفترض أن كثرة التبول تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من فيتامين "ب"، وهو ما يسبب التهاب الأعصاب، لكنه أكد أن هذه النظرية لا تحظى بتأييد كافٍ، لأن إعطاء المرضى حقن فيتامين "ب" لا يؤدي إلى تحسن حالتهم.

وأضاف أن النظرية الثانية تربط التهاب الأعصاب بتصلب أو ضيق الشريان المغذي للعصب، إلا أن فحص وتشريح الأعصاب أظهر سلامتها وعدم وجود تآكل ناتج عن هذا السبب.

وأكد حسام موافي أن التهاب الأعصاب الطرفية يُعد من مضاعفات السكري التي لا يوجد لها علاج شافٍ حتى الآن، لكنه شدد على أنه لا يمثل خطرًا على حياة المريض، وإنما يسبب أعراضًا مثل التنميل في اليدين والقدمين، ويمكن تخفيف هذه الأعراض باستخدام الأدوية.