البرهان يتعهد بدحر الدعم السريع ومنع تكرار التجربة القاسية: القصاص لدماء الشعب واجب ولن نفرط فيه

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، بدحر قوات الدعم السريع، مؤكدًا العمل على ضمان عدم تكرار ما وصفها بـ"التجربة القاسية" التي شهدتها البلاد.

جاء ذلك خلال مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة في منطقة شمبات بمدينة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة.

وقال البرهان: "سنطرد مليشيا الدعم السريع المتمردة، ونضمن عدم تكرار هذه التجربة القاسية".

وأضاف: "لن تقوم لمليشيا الدعم السريع أو لمن ساندها ودعمها أي قائمة بعد اليوم".

وأكد أن "القصاص لدماء الشعب واسترداد حقوقه واجب لن يُفرّط فيه"، معتبرًا أن الشعب السوداني "هو السند الحقيقي والركيزة الصلبة للبلاد وصون مؤسساتها الوطنية".

ودعا البرهان إلى التعاضد والتكاتف لتجاوز التحديات الراهنة، والتصدي لما وصفها بـ"المهددات الخارجية التي تستهدف وحدة البلاد وسيادتها".

وتأتي تصريحات البرهان في وقت يواصل فيه الجيش السوداني عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع في عدة ولايات، بعد أن استعاد، خلال الأسابيع الأخيرة، مناطق استراتيجية في ولاية النيل الأزرق، إلى جانب مناطق في شمال ولاية دارفور، فيما لا تزال المعارك مستمرة في إقليم كردفان وأجزاء من إقليمي دارفور والنيل الأزرق.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع على خلفية خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما أسفر، وفق تقديرات أممية، عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 13 مليون شخص، فضلًا عن أزمة إنسانية ومجاعة تُعدان من بين الأسوأ في العالم.