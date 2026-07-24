حثت الولايات المتحدة، الجمعة، مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى منطقة الشرق الأوسط أو المرور عبرها، في ظل تصاعد التوترات الأمنية.

وقالت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في تنبيه نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدًا، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

وأضافت: "ينبغي على الأمريكيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط توخي الحذر واليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري، ووقوع اضطرابات في حركة السفر".

وأردفت السفارة: "ينبغي على الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها، أما المسافرون من المنطقة وإليها، فعليهم متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران".

وتابعت: "استُهدفت منشآت دبلوماسية أمريكية، بما في ذلك خارج الشرق الأوسط، وقد تستهدف إيران وجماعات داعمة لها مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين حول العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية".

وتتزايد في إسرائيل المؤشرات والتصريحات الرسمية والإعلامية بشأن الاستعداد لاحتمال تصعيد جديد ضد إيران، وسط رفع مستوى التأهب العسكري وترقب للتطورات المرتبطة بالمواجهات المستمرة بين طهران وواشنطن.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية، ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.