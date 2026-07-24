محافظ نابلس: دماء الفلسطينيين ليست دعاية انتخابية لنتنياهو

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رفض محافظ نابلس غسان دغلس توظيف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية.

وقال خلال تصريحات مع الإعلامية رغدة منير على شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، إن دماء الفلسطينيين ليست أداة لتحقيق مكاسب انتخابية.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يريد الحرية والاستقلال وإقامة دولته، مشيرًا إلى أن استمرار انسداد الأفق السياسي يدفع الفلسطينيين إلى مزيد من التمسك بالصمود والبقاء على أرضهم.

وأكد محافظ نابلس، أن الفلسطينيين يرحبون بكل من يقف إلى جانبهم، موجهاً الشكر إلى مصر والدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مطالبًا بمزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وسبق أن قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، الجمعة، البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة في الضفة الغربية، في أعقاب أحداث بلدة تل جنوب غربي نابلس.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع اتخذا سلسلة من الإجراءات عقب مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل في إطلاق نار قرب بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس شمالي الضفة.

ومن بين الإجراءات، البدء بإجراءات لتشريع بؤر استيطانية قائمة وإقامة أخرى جديدة في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بهدم منزل الفلسطيني الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب البلدة.

وقرر نتنياهو وكاتس، وفق البيان، تكليف الجيش بجمع السلاح من قرى فلسطينية وصفتها إسرائيل بـ”الإرهابية”، وسحب تصاريح العمل من سكانها، إلى جانب تنفيذ عمليات عسكرية واسعة فيها.

وشملت القرارات أيضا منح القوات الإسرائيلية “حرية العمل” في مدن وبلدات الضفة الغربية بهدف القضاء على ما وصفه البيان بـ"الإرهاب".