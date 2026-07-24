محافظ نابلس: تصريحات نتنياهو لا تخيف الفلسطينيين ولن تمنعهم من الصمود

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قال محافظ نابلس غسان دغلس، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن تنفيذ إجراءات عسكرية في الضفة الغربية تأتي ضمن سياسة تصعيد مستمرة ضد الفلسطينيين.

وأضاف دغلس، خلال تصريحات مع الإعلامية رغدة منير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياساته في قطاع غزة والضفة الغربية، داعياً إلى تحرك عربي ودولي لحماية الفلسطينيين.

وأكد محافظ نابس، أن المطلوب هو مزيد من الجهود والضغط لوقف الانتهاكات، وأوضح أن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما يتعرضون له.

وشدد دغلس، على ضرورة تعزيز صمود القرى والبلدات الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات.

وسبق أن قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، الجمعة، البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة في الضفة الغربية، في أعقاب أحداث بلدة تل جنوب غربي نابلس.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع اتخذا سلسلة من الإجراءات عقب مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل في إطلاق نار قرب بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس شمالي الضفة.

ومن بين الإجراءات، البدء بإجراءات لتشريع بؤر استيطانية قائمة وإقامة أخرى جديدة في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بهدم منزل الفلسطيني الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب البلدة.

وقرر نتنياهو وكاتس، وفق البيان، تكليف الجيش بجمع السلاح من قرى فلسطينية وصفتها إسرائيل بـ”الإرهابية”، وسحب تصاريح العمل من سكانها، إلى جانب تنفيذ عمليات عسكرية واسعة فيها.

وشملت القرارات أيضا منح القوات الإسرائيلية “حرية العمل” في مدن وبلدات الضفة الغربية بهدف القضاء على ما وصفه البيان بـ"الإرهاب".