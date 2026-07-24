شهد كوبري المرازيق بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة، مساء أمس الخميس، حادثًا مأسويًا بعدما اصطدمت سيارة ربع نقل بدراجة نارية "تروسيكل" كان يستقلها عدد من الأشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، ما أدى إلى سقوطه من أعلى الكوبري في مياه النيل.

وعقب الحادث، حُرر محضر بالواقعة في قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على سائق السيارة الربع نقل والسيارة المتسببة في الحادث، بحسب ما ذكره المحامي أحمد أبو النيل.

وقال أحمد أبو النيل، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الحادث وقع في الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس، أثناء توجه الطفل يوسف رجب إسماعيل من قرية كفر الضبعي التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة إلى مساكن التبين، حيث يعمل مع والديه وأشقائه في بيع الخضروات.

وأضاف أن والدة الطفل وأشقائه هرعوا، برفقة عدد من الأهالي، إلى موقع الحادث فور علمهم بسقوطه في النيل، في محاولة لانتشال جثمانه، إلا أن محاولاتهم لم تنجح.

وأشار إلى أنه تم إخطار شرطة المسطحات المائية بالمعادي لبدء أعمال البحث عن الجثمان، إلا أنه، بحسب قوله، لم تبدأ أعمال البحث حتى الآن.

وطالب المحامي بسرعة الدفع بفرق الإنقاذ لانتشال الجثمان، موضحًا أن والدة الطفل حاولت إلقاء نفسها في مياه النيل حزنًا على فقدان نجلها وعجزها عن انتشال جثمانه، مشيرًا إلى أنه حضر إلى موقع الحادث لمساندة الأسرة لكونه من سكان المدينة.

وكان قسم شرطة التبين قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى كوبري المرازيق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية "تروسيكل"، ما أدى إلى سقوط الطفل في مياه النيل، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.