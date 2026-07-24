العثور على جثة أحد شابي حادث غرق شاطئ بورسعيد

عثرت إحدى مراكب الصيد، اليوم الجمعة، على جثة أحد الشابين اللذين غرقا في مياه البحر بمحافظة بورسعيد.

وتمكنت سفينة صيد من انتشال جثة الشاب سامح أ. ع.، البالغ من العمر 32 عامًا، بمنطقة الدومات والتيارات المائية في غاطس بحر بورسعيد، بنطاق حي غرب، قبل تسليمها إلى سيارة الإسعاف.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة، لحين التصريح بالدفن.

وحرر قسم شرطة الميناء محضرًا بالواقعة، فيما تتواصل الإجراءات القانونية.

وكانت إدارة السياحة والمصايف والشاطئ بمحافظة بورسعيد قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، الإغلاق الكامل للشاطئ بسبب اضطراب حالة البحر، وارتفاع الأمواج، وشدة الرياح، وقوة تيارات السحب، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفر الحادث عن غرق شابين، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها للبحث عن الشاب الثاني.