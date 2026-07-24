نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن الثلاثاء المقبل، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً للبيان الصادر اليوم الجمعة، سيتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، تلبيةً لدعوة من ترامب.

وسيشارك نتنياهو أيضاً في مراسم تأبين عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، الذي كان يُنظر إليه على أنه من أبرز أصدقاء إسرائيل.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأتا حربهما ضد إيران بشن سلسلة من الهجمات في أواخر فبراير.