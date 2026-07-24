اتهام 11 شخصا لتورطهم في وفاة 6 مهاجرين خلال تهريبهم داخل حاوية شحن بالسكك الحديدية بتكساس

أعلن مدع عام أمريكي اليوم الجمعة، توجيه الاتهام إلى 11 شخصا في قضية تهريب 6 مهاجرين توفوا داخل حاوية شحن بالسكك الحديدية في تكساس في مايو الماضي.

وتم العثور على الأشخاص الستة بعد وفاتهم داخل حاوية شحن في ساحة سكك حديدية في لاريدو بولاية تكساس في مايو.

وكان الضحايا من هندوراس والمكسيك، ومن بينهم فتى في الرابعة عشرة من عمره، وكانوا كلهم جزءا من عملية تهريب بشرية على متن قطار شحن، حسبما أفادت السلطات.

وتم اكتشاف الجثث من قبل موظف في شركة يونيون باسيفيك. واشتبه الطبيب الشرعي لمقاطعة ويب بأن الوفيات نجمت عن فرط الحرارة أو ضربة شمس.