43 مليون تقرب نجم منتخب فرنسا من مانشستر يونايتد

توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع الفرنسي مانو كوني بشأن الشروط الشخصية، في خطوة تقرب لاعب الوسط من الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، الإيطالية، يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرضه الرسمي الأول إلى روما، والذي تبلغ قيمته نحو 43 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف التقرير أن هذا المبلغ لن يكون كافيًا على الأرجح لإقناع روما بالتخلي عن لاعب الوسط الفرنسي، إذ يتمسك النادي الإيطالي بالحصول على مقابل مالي أعلى قبل الموافقة على إتمام الصفقة، ما يعني أن المفاوضات بين الطرفين قد تشهد جولات جديدة خلال الأيام المقبلة.