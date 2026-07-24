النائب عاطف المغاوري ينتقد استبعاد المواطنين من التموين: ملايين شُطبوا دون انطباق شروط الاستبعاد

قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دور الانعقاد كان من المفترض أن ينتهي دستوريًا ولائحيًا بنهاية شهر يونيو، عقب إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي.

وأشار، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر فضائية «مودرن»، إلى مد دور الانعقاد حتى 22 يوليو الجاري، لرغبة الحكومة في عرض بعض القوانين، لافتًا إلى أن عددًا من النواب طالبوا بمد عمل المجلس أسبوعًا إضافيًا لحسم الملفات العالقة التي يعاني منها المواطنون.

وأضاف أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أمام اللجنة استمرار مشكلة صرف المعاشات حتى أول أغسطس المقبل.

وتساءل عن كيفية تدبير المواطن المحال إلى المعاش لأمور معيشته طوال ستة أو سبعة أشهر دون أي دخل، متابعًا: «لا أحد يحدثني عن الحل في أغسطس، وننسى، ممكن يجاوبني: كيف عاش المواطن الذي خرج للتقاعد طوال 6 أو 7 أشهر بلا دخل؟!».

وانتقد حذف مواطنين من البطاقات التموينية، رغم عدم انطباق أي من شروط الاستبعاد المعلنة عليهم، قائلًا: «تم شطب ملايين من المواطنين من البطاقات التموينية، رغم أن كل الحالات التي وصلتنا ونتابعها لا ينطبق عليها أي شرط من الشروط التي أعلنتها وزارة التموين»، وفق قوله.

ورفض ربط حذف المواطنين من الدعم بعدم التصالح في مخالفات البناء، متسائلًا: «ما ذنب المواطن لأنه لم يتصالح فأنا سأحذفه من بطاقات التموين، ولأنه لم يتصالح سأحاسبه بلا دعم وبسعر التكلفة في استهلاك الكهرباء عن طريق العداد الكودي».

وكانت وزارة التموين قد أعلنت استبعاد نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم خلال يونيو الماضي، كما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لمراجعة آليات تنقية البطاقات التموينية، معتبرين أن بعض معايير الاستبعاد تحتاج إلى إعادة تقييم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع التأكيد على أهمية استمرار توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلمات لمن تم استبعادهم من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد ستُقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026.