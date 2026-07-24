إيطاليا ترسل طائرة كنداير للمساعدة في إخماد الحرائق بتونس

أعلنت السلطات الإيطالية إرسال طائرة إطفاء "كنداير" للمساعدة في إخماد حرائق الغابات التي تشهدها تونس.

وذكرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية على موقعها الإلكتروني "بعد طلب الدعم في مجال الحرائق الذي تقدمت به السلطات التونسية إلى مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ في بروكسل، تقوم الحكومة الإيطالية، من خلال إدارة الحماية المدنية، بتنسيق تدخل كنداير من فرقة الإطفاء الوطنية للتعامل مع الحرائق الواسعة التي تجتاح تونس".

وتجتاح أغلب الجهات في تونس درجات حرارة قياسية منذ نحو أسبوعين اقتربت من 50 درجة مع هبوب رياح جافة، ما أجج النيران في كثير من المرتفعات والغابات.

وسجلت أكبر الحرائق الأسبوع الجاري في جبل الناظور بولاية بنزرت شمال البلاد حيث طالت النيران 300 هكتار من الغابات.

كما أتى حريق اندلع في منطقة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف، على مساحة تقدر بأكثر من ألفي هكتار.

ومنذ شهر مايو الماضي أتت الحرائق على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية، مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من عام 2025.