تركيا: ندين تصاعد أعمال الإرهاب الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة

أدانت وزارة الخارجية التركية، تصاعد أعمال الإرهاب الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من تداعيات استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وقالت الوزارة، في بيان صادر يوم الجمعة، إن مقتل أربعة فلسطينيين على يد مستوطنين إسرائيليين في 24 يوليو، جاء نتيجة لما وصفته سياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة، متهمة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشجيع هذه الممارسات.

وأكدت الخارجية التركية تجديد دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين من العقاب، بمن فيهم المستوطنون ومن يدعمون أعمال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وفق شبكة روسيا اليوم.

وشدد البيان على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، داعيا إلى تحرك دولي لوقف الاعتداءات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستُشهد 4 فلسطينيين وقُتل عسكريان إسرائيليان أحدهما برتبة رائد، اليوم الجمعة، قرب بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، إثر تصدي أهالي البلدة لاقتحام نفّذه مستوطنون تخلله إطلاق نار.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ الحادثة بدأت على مقربة من بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" شمال الضفة الغربية، إثر تعرض البلدة الفلسطينية لهجوم من قبل مستوطنين.

وأظهرت مشاهد متداولة اعتداءات لمستوطنين مدججين بالسلاح على فلسطينيين في البلدة سبقت عملية إطلاق النار قرب حفات جلعاد.

وجرت اشتباكات بالأيدي نتيجة محاولة الفلسطينيين الدفاع عن منازلهم وأراضيهم من هجوم المستوطنين بغطاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتُظهر فيديوهات قيام قوات الاحتلال بعد ذلك بإطلاق النار بكثافة بشكل مباشر باتجاه الفلسطينيين ما تسبب في استشهاد 4 من عائلة واحدة.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا عسكريا مشددا على البلدة الفلسطينية ومدينة نابلس، وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع وزير الدفاع وقائد الجيش ومدير جهاز الأمن العام، أعلن بعده إصدار أوامر للجيش بتنفيذ عملية واسعة في "القرى التي تشكل مصدرا للإرهاب" بالضفة، وفق تعبيره.