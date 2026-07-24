الحوثيون: غارات تستهدف محافظة الحديدة غربي اليمن

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تحدثت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، عن غارات جوية استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن، دون أن تكشف عن المواقع المستهدفة أو الخسائر المحتملة.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، في خبر عاجل مقتضب، إن غارات استهدفت محافظة الحديدة.

وادعت القناة أن "الهجوم نفذته السعودية"، دون تقديم تفاصيل أو أدلة تؤكد ذلك.

بدوره، نقل موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة عن مصادر محلية لم يسمها قولها إن عدة غارات استهدفت المحافظة، مكررا "اتهام السعودية بتنفيذها".

ولم يصدر إعلان سعودي بشأن تنفيذ غارات في الحديدة حتى نشر الخبر، كما لم يتسن الحصول على تأكيد مستقل بشأن الجهة المنفذة أو طبيعة المواقع المستهدفة.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين، بعد تهديدات أطلقتها الجماعة بحظر الملاحة المرتبطة بالمملكة في البحر الأحمر وباب المندب.

وفي 20 يوليو الجاري أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي أنها ستتخذ إجراءات لحماية السفن التجارية والرد على مصادر التهديد في باب المندب، متهمة الحوثيين بالتصعيد ضد السعودية والحكومة اليمنية.