 السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر رعاياها: استعدوا لإلغاء الرحلات الجوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر رعاياها: استعدوا لإلغاء الرحلات الجوية

وكالات
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2026 - 11:04 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2026 - 11:04 م

دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية، في ظل التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت، في بيان، أن على المواطنين الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو عبرها، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

كما قالت السفارة الأمريكية في الأردن إن على رعاياها متابعة المعلومات الصادرة عن الحكومة الأردنية بشأن التهديدات، والالتزام بالتعليمات الرسمية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد نقاشًا استمر أكثر من خمس ساعات بشأن إيران.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك احتمال انخراطها في الحرب.

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