مقتل 30 شخصا في هجوم استهدف نقطة تفتيش شمال غربي باكستان

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قُتل 30 شخصا بينهم 12 جنديا وشرطيان ومسئول حكومي سابق بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، الجمعة، نشرته صحيفة "داون" المحلية.

وذكر البيان أن مسلحين حاولوا اقتحام نقطة تفتيش في الإقليم، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم وتمكنت من تحييد 15 منهم.

وأضاف أن المهاجمين أعقبوا ذلك بهجوم بسيارة مفخخة استهدفت نقطة التفتيش، ما أسفر عن مقتل 12 جندياً وشرطيين اثنين، إضافة إلى مسئول حكومي سابق.

وأشار البيان إلى أن العمليات الأمنية ضد المسلحين في المنطقة لا تزال متواصلة.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة بشكل متكرر، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتنشط في هذين الإقليمين جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق البشتون والبلوش، بينما تنفذ في المقابل هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

وتتهم إسلام آباد "حركة طالبان الباكستانية" بالتمركز في أفغانستان وتنسيق هجماتها من هناك، في حين تنفي السلطات الأفغانية هذه الاتهامات.

أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان وإدارته من قبل السكان البلوش.