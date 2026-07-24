الأمم المتحدة: آلاف البحارة عالقون على متن سفن في مضيق هرمز

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 6 آلاف بحّار عالقون على متن سفن في مضيق هرمز، بسبب استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن أطقم نحو 400 سفينة لا تزال عالقة في المضيق، الذي يمثل بؤرة الصراع بين واشنطن وطهران، داعياً إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة"، وفقاً لبيان صحفي.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن تسع سفن، على متنها 93 من أفراد الطواقم، تُركت فعلياً من قبل مالكيها.

وقالت الأمم المتحدة: "تُرك البحارة على متن سفنهم ليواجهوا مصيرهم بأنفسهم، دون غذاء أو مياه أو وقود أو رعاية طبية أو كهرباء أو وسائل للتواصل مع عائلاتهم".

وأضاف المكتب أن البقاء لفترات طويلة في عزلة داخل منطقة نزاع قد يخلّف آثاراً خطيرة على الصحة النفسية والجسدية للبحارة.

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 17 من أفراد أطقم السفن لقوا حتفهم منذ بدء الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "ينبغي لأطراف النزاع أن تعمل بشكل عاجل على تأمين ممر آمن للبحارة العالقين، بما يتيح إجلاءهم وإنزالهم إلى البر بأمان، فضلاً عن ضمان إيصال الإمدادات الأساسية إليهم".