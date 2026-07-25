استهل الدولي المصري الشاب حمزة عبدالكريم مشواره مع الفريق الأول لنادي برشلونة بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفًا وقاد الفريق الكتالوني للفوز على يوروبا بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات برشلونة للموسم الجديد.

وشارك حمزة عبدالكريم أساسيًا في تشكيل برشلونة، ليسجل أول أهدافه بقميص الفريق الأول في الدقيقة 32، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه، في أول ظهور له مع كبار النادي الكتالوني تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 30، قبل أن يضيف حمزة الهدف الثاني بعد دقيقتين، فيما اختتم الفريق الثلاثية في الدقيقة 53، خلال مباراة شهدت منح الفرصة لعدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم قبل انطلاق الموسم.

ويأتي الظهور الأول للمهاجم المصري مع الفريق الأول بعد انتقاله بشكل نهائي إلى برشلونة، عقب تفعيل بند شراء عقده إثر فترة إعارة ناجحة مع فريق الشباب وبرشلونة أتلتيك، فيما يواصل هانز فليك تقييم اللاعب خلال المعسكر الإعدادي لحسم مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل.