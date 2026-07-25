مطران المنوفية: بناء مسجد وكنيسة في كل مدينة جديدة فكر رئاسي رائع وبعيد المدى

قال الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن هناك 110 مقار مخصصة لإقامة الصلوات كالقاعات وغيرها، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا في 18 موقعا جديدًا.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد"، أن الوضع إبان حقبتي الرئيسين الراحلين أنور السادات وحسني مبارك شهد تشييد 70 كنيسة جديدة، لكون الكنائس القديمة كانت صغيرة المساحة نظرا لقلة تعداد السكان آنذاك.

وأوضح أن تعداد الأسر المسيحية بالمنوفية تضاعف بمعدل مرة ونصف المرة خلال الخمسين عاما الماضية، مشيرا إلى ارتفاع العدد من 10 آلاف أسرة مسيحية عند وصوله للمحافظة ليصل حاليا 25 ألف أسرة مسيحية.

وأكد أن النمو السكاني حتم بناء كنائس جديدة ذات مساحات متسعة لتفادي عمليات الهدم وإعادة البناء المتكررة، موضحا أن قانون توفيق أوضاع الكنائس يختص بتقنين وتوفيق أوضاع الكنائس القائمة والتي كانت تفتقر للترخيص، وفقا للاشتراطات المقررة، ولكن ليس تصريحا بالبناء الجديد.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما بأن تضم كل مدينة جديدة مسجدا وكنيسة، موضحا أن الرئيس السيسي شدد على وجوب بناء المسجد والكنيسة في أي تجمع عمراني جديد، لتفادي اللجوء لاستغلال شقة سكنية ككنيسة غير قانونية وتكرار الأزمات السابقة.

وأكد أن هذا الفكر الرئاسي "رائع وبعيد المدى"، مشيرا إلى أن بناء 18 كنيسة جديدة هو أمر "مُرضٍ جدًا".

وأشاد بزيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد لتهنئة البابا والمطارنة والأساقفة والشعب المصري، مؤكدا أن الرئيس السيسي أطلق مبادرات لم تحدث من قبل؛ كالتصريح بالموافقة على بناء الكنائس من المحافظين، بعد أن كانت في الماضي تحتاج إلى قرار جمهوري حتى لبناء "دورة مياه" داخل الكنيسة.