قال الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب، إن النظام في إيران لا يسقط باغتيال المرشد الأعلى، وهم ما لم يعيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أوهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن اغتيال المرشد علي خامنئي سيُسقط النظام.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن النظام في إيران يتحكم فيه الحرس الثوري الذي يتحكم في مفاصل الأمور هناك ليس فقط على الصعيد العسكري لكن حتى على الصعيد الاقتصادي.



وأوضح أن فكرة الاستسلام أمرٌ غير موجود في الثقافة الإيرانية بأي حال من الأحوال، مؤكدا أن هناك أصواتا في الولايات المتحدة ترى أن إدارة ترامب أخفقت في تحقيق أهداف الحرب، وأن الكلفة التي تكبدتها الولايات المتحدة كانت بدون هدف.



وأشار إلى أنه في الحرب الحالية لم تنتصر الولايات المتحدة ولم تُهزَم فيها إيران بناء على نظرة واقعية للأمور، لافتًا إلى أنَّ الولايات المتحدة يمكنها فتح مضيق هرمز حال احتلال جزيرة خارك وهو أمر يمكن حدوثه في ست ساعات لكنه ستكون بمثابة نقطة اللا عودة، وسيحول القوات الأمريكية إلى رهينة في قبضة إيران التي ستكون قادرة على استهداف هذه القوات بأضعف صاروخ في قبضتها.



ونوه إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة عدد القتلى الأمريكيين وهو ما سيشكل ضغطًا قويًا على ترامب وإدارته خلال انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس، مؤكدا أن عدم قدرة الولايات المتحدة على حسم الحرب هو نتاج لغياب الخبرة السياسية لترامب وعدم معرفته شيئًا عن العسكرية.



ولفت إلى أنَّ التصعيد العسكري هو نتاج للورطة التي وقع فيها ترامب نتيجة الاتفاق الذي أبرمه من إيران، وبالتالي يحاول العودة والبدء من جديد في إطار المفاوضات مع طهران.



وأردف أن المنطقة ليست مهيأة للتنمية ولا للاستقرار، وأن أيام حكم ترامب صعبة للغاية على الجميع، معقبا: «إحنا داخلين على مرحلة صعبة جدا.. أبواب جهنم ممكن تتفتح.. من ناحية التأثيرالاقتصادي والعسكري وعدم الأمن وتغيير كل المعادلات».



وتابع: «كفى غيبوبة في العالم العربي.. كفى فكرة إن كل طرف بيتحرك لوحده ويجيب سلاحه لوحده»، مشيرًا إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2015 لتشكيل قوة عربية مشتركة، وأكد أنه لا يمكن لأي طرف غير عربي أن يحقق الأمن للدول العربية.؟



وأفاد بأن التصعيد في مضيق باب المندب لا سيما حال إغلاقه هي ورقة انتحارية، لا سيما أن 98% من التجارة البحرية التي تصل لجنوب قناة السويس تأتي من باب المندب، كما أنه ممر استراتيجي في نقل النفط ويصل حجم التجارة به لـ700 مليار دولار، مؤكدا أن التصعيد هناك يمثل ضغطًا اقتصاديًّا على مصر بسبب تأثيره على قناة السويس.



وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تهديدات اقتصادية كذلك، ما يدفعها لتحركات سريعة فيما يخص مسارات نقل الطاقة، مؤكدا أن المنطقة تدفع ثمن ممارسات طرفين شريرين وهما إيران وإسرائيل.