منتخب مصر للشباب ينتظم في معسكر مغلق استعدادًا لوديتي الأردن

دشن منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة المدير الفني وائل رياض، معسكره المغلق، الجمعة، ضمن تحضيراته لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخب الأردن يومي 28 و31 يوليو الجاري، استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب.

واستهل المنتخب برنامجه التدريبي بحصة تدريبية، سبقتها جلسة فنية عقدها وائل رياض مع اللاعبين، شدد خلالها على أهمية المرحلة الحالية، مؤكدًا أن المباريات الودية تمثل فرصة مثالية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأكد المدير الفني ضرورة الاستفادة القصوى من مباراتي الأردن، مطالبًا اللاعبين بالحفاظ على التركيز والانضباط طوال فترة المعسكر، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل.

ويواصل منتخب الشباب تنفيذ برنامجه الإعدادي، بعدما خاض خلال الفترة الماضية سلسلة من المباريات الودية أمام منتخبات العراق والجزائر وسلطنة عمان وروسيا، إلى جانب مواجهات مع عدد من الأندية، بهدف الوقوف على مستوى جميع العناصر قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويستعد المنتخب للمشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب.