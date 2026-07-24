السعودية تعلن تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف في البحر الأحمر وتؤكد سلامة الطاقم

أفاد مصدر مسئول بالهيئة العامة للنقل في السعودية بأن السفينة (NCC MASA)، التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت للاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة طفيفة في بدن السفينة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة أفراد طاقمها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الاستهدافات يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل سلامة السفن التجارية وطواقمها.

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثي في اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية، في ظل تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء تصاعد القتال بين إيران والولايات المتحدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحوثيين وكبير مفاوضي الجماعة، محمد عبد السلام، قد نفى أن يكون الحظر البحري الذي أعلنته جماعته يستهدف إغلاق مضيق باب المندب.

في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ جميع الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لحماية السفن في مضيق باب المندب.