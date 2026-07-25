ترامب يحذر كلا من روسيا والصين من تسليح إيران

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، كلا من روسيا والصين من تزويد إيران بالأسلحة.

وفي منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، شدد ترامب على أن كلا من الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أكدا له أنهما لن يقدما على مثل هذا الفعل.

وأضاف ترامب: "في رأيي أن الدولتين الكبيرتين اللتين كثيرا ما يتحدث الناس عنهما فيما يتعلق بإيران، لن تشاركا في مثل ذلك".

وقال ترامب: "إذا فعلتا ذلك، فسيكون أمراً سيئاً للغاية بالنسبة لهما، وبالتأكيد لن يكون في مصلحتهما ".

يشار إلى أنه في خضم الحرب الأمريكية ضد إيران، ذكرت وسائل إعلام أمريكية في مناسبات عديدة احتمالية تلقي إيران دعما من كل من الصين وروسيا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قدرة إيران على ضرب أهداف حساسة كانت تغذي المخاوف من أن طهران تتلقى مساعدة من الصين أو روسيا في استهداف تلك المواقع.

وفي الأسابيع الأولى من الحرب، أفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا تزود إيران بمعلومات حول القوات الأمريكية والأهداف المحتملة في الشرق الأوسط.

كما أن ترامب ذاته قال في مارس الماضي، إنه يرى احتمال قيام بوتين بمساعدة إيران في الحرب.

وفي معرض رده على سؤال عن ذلك في مقابلة إذاعية مع شبكة فوكس نيوز، قال ترامب: "أعتقد أنه ربما كان يساعدهم نوعا ما ".