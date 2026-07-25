 بلباو يضع شروطه لرحيل لابورت إلى برشلونة - بوابة الشروق
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بلباو يضع شروطه لرحيل لابورت إلى برشلونة

أمير نبيل
نشر في: السبت 25 يوليه 2026 - 12:04 ص | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 12:04 ص

يدرس برشلونة إمكانية التعاقد مع المدافع إيمريك لابورت خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد عُرض لابورت على إدارة برشلونة، التي تتابع موقف اللاعب وتدرس مدى إمكانية إتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن أتلتيك بلباو لا ينوي التفريط في مدافعه بسهولة، إذ قد يطالب بمبلغ يتراوح بين 24 و30 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وفي المقابل، يحتاج برشلونة إلى الاستغناء عن أحد مدافعيه أولًا لتوفير مساحة في قائمته ورواتبه، قبل التقدم بعرض رسمي لضم لابورت خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقدم لابورت أداء مميزا في بطولة كأس العالم الأخيرة رفقة منتخب إسبانيا، حيث ساهم في تتويج "لاروخا" بلقب المونديال، مشكلا ثنائية رائعة مع مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي، ما يغري البارسا للجمع بينهما على صعيد النادي أيضا.


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