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كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن.

وقال في بيان، إن الأهداف التي جرى تدميرها مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر.

وأوضح تحالف دعم الشرعية، أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، مبيناً أن جميع موانئ الحديدة مفتوحة أمام الملاحة البحرية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مسئول بالهيئة العامة للنقل في السعودية، بأن السفينة (NCC MASA) التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر اليوم الجمعة، نتج عنه إصابة طفيفة في بدن السفينة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها.

وأشار المصدر، إلى أن استمرار هذه الاستهدافات انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت حظر الملاحة البحرية على السعودية، بزعم حصار من المملكة على اليمن وهو ما نفته الرياض جملة وتفصيلا.