توقع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية والطاقة الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عدم تحريك أسعار المحروقات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس"، إن المشهد الإقليمي والجيوسياسي الراهن يتسم بـ "العبثية وغياب الوضوح"، لافتا إلى أن الرؤية المستقبلية تبدو "ضبابية تماما" لعدم التزام الأطراف بالاتفاقيات الموقعة وتكرار المناوشات العسكرية من كل جانب دون سقف زمني محدد لإنهاء الأزمة.

وأضاف أن مصر بادرت بالتنسيق والتعاقد لتأمين احتياجاتها البترولية لمواجهة فصل الصيف منذ ثلاثة أو أربعة أشهر مضت، لافتا إلى أن تلك الشحنات وصلت لمصر خلال شهري مارس وأبريل الماضيين عندما كانت الأسعار العالمية مرتفعة.

وأوضح أن تحريك أسعار الوقود في ذلك الوقت تقرر لمجابهة كلفة الاستيراد المرتفعة، مشيرا إلى عدم توقعه حدوث أزمة طاقة أو وقود بمصر خلال الفترة المقبلة، في ظل التعاقدات والكميات التي أمنتها الحكومة والتي تفي لتغطية الاحتياجات المحلية حتى نهاية فصل الصيف أو نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية مرشحة للارتفاع بالتأكيد، موضحا أن كل يوم إضافي تستمر فيه الحرب يضاعف من حالة الهلع بالأسواق العالمية، ويدفع الدول والتجار للتهافت على شراء السلع.

ولفت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ تزامنا مع منتصف شهر سبتمبر المقبل في تخزين كميات من النفط والغاز لتأمين احتياجاتها لفصل الشتاء، مشددا أن الأسعار العالمية ستشهد اختلافا في حال عدم اتضاح معالم الحرب الجارية بحلول ذلك التوقيت.

وتوقع عدم إقرار زيادات أو تحريك في الأسعار خلال الفترة المقبلة في مصر، قائلا: "أنا شخصيا لا أتوقع تحريك أسعار الوقود، لأنه تم الاتفاق على الاحتياجات خلال الفترة ما بين شهري مارس وأبريل، وكانت الأسعار بهذا الشكل، ولجنة التسعير لم تجتمع في أول شهر يوليو كما كان مقررا، بما أنها لم تجتمع فأعتقد أننا سننتظر حتى المرة القادمة في الربع المقبل في أول شهر أكتوبر، هذا اعتقادي، لكن ما يمكن أن يحدث غدًا الله أعلم به".