مسئول أمريكي: ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء المقبل، حسبما أفادت مصادر في الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة.

وأبلغ مسئول في الحكومة الأمريكية وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة، بأن الزيارة كان مخطط لها من قبل، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد زيلينسكي في بيان له أنه سيقوم بزيارة مقبلة إلى الولايات المتحدة، دون الكشف عن التفاصيل.

وكانت الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد تراجعت مؤخرا مع تصاعد صراعها مع إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد التقى في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس الخميس، نظيره الروسي سيرجي لافروف في الفلبين حيث بحثا إمكانية قيام واشنطن بمحاولة التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال روبيو بعد ذلك للصحفيين، إن هناك حاجة إلى مقترحات جديدة وأفكار جديدة لإحراز تقدم نحو السلام في أوكرانيا.