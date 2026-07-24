أمريكا: عدد حالات الإصابة بالحصبة حتى الآن فى 2026 يتجاوز إجمالي الحالات المسجلة في عام 2025

تخطى عدد حالات الإصابة بالحصبة في الولايات المتحدة بالفعل الرقم القياسي المسجل خلال عام 2025 بأكمله، مع بقاء خمسة أشهر على نهاية عام 2026.

وسجلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها 2318 حالة إصابة بالحصبة حتى أمس الخميس، وفقا لتحديث صادر عن المراكز اليوم الجمعة.

وسجلت الولايات المتحدة 2289 حالة إصابة بالحصبة في عام 2025، الذي كان أسوأ عام للمرض خلال أكثر من 3 عقود.

والآن أصبح عام 2026 بلا ريب أسوأ عام تشهده الولايات المتحدة بالنسبة للحصبة منذ عام 1991، إذ تسببت حالات تفشي كبيرة في ولايات ساوث كارولينا ويوتا وأريزونا في إصابة مئات الأشخاص بالمرض، فيما ظهرت بؤر أصغر من تفشي المرض في ولايات أخرى.