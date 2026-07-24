محافظ نابلس: الاحتلال يسعى لخلق بيئة آمنة للمستوطنين على حساب الفلسطينيين

قال محافظ نابلس غسان دغلس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على خلق بيئة آمنة للمستوطنين، فيما يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات متكررة من "عصابات المستوطنين"، على حد وصفه.

وأضاف دغلس، خلال تصريحات مع الإعلامية رغدة منير على شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن ما يحدث في الضفة الغربية ليس حوادث فردية، بل يأتي ضمن سياسة ممنهجة.

وأشار إلى أن المستوطنين يهاجمون البلدات الفلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وسط غياب موقف دولي حازم.

ولفت محافظ نابلس إلى أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه، قائلاً إن الفلسطينيين "ولدوا هنا وسيبقون هنا"، مؤكداً استمرار الصمود في مواجهة الاعتداءات.

واستُشهد 4 فلسطينيين وقُتل عسكريان إسرائيليان أحدهما برتبة رائد، اليوم الجمعة، قرب بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس في

الضفة الغربية المحتلة، إثر تصدي أهالي البلدة لاقتحام نفّذه مستوطنون تخلله إطلاق نار.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ الحادثة بدأت على مقربة من بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" شمال الضفة الغربية، إثر تعرض البلدة الفلسطينية لهجوم من قبل مستوطنين.

وأظهرت مشاهد متداولة اعتداءات لمستوطنين مدججين بالسلاح على فلسطينيين في البلدة سبقت عملية إطلاق النار قرب حفات جلعاد.

وجرت اشتباكات بالأيدي نتيجة محاولة الفلسطينيين الدفاع عن منازلهم وأراضيهم من هجوم المستوطنين بغطاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتُظهر فيديوهات قيام قوات الاحتلال بعد ذلك بإطلاق النار بكثافة بشكل مباشر باتجاه الفلسطينيين ما تسبب في استشهاد 4 من عائلة واحدة.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا عسكريا مشددا على البلدة الفلسطينية ومدينة نابلس، وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع وزير الدفاع وقائد الجيش ومدير جهاز الأمن العام، أعلن بعده إصدار أوامر للجيش بتنفيذ عملية واسعة في "القرى التي تشكل مصدرا للإرهاب" بالضفة، وفق تعبيره.