مسيرات تستهدف شمالي العراق في قاعدة تضم جنودا أمريكيين

سمع صحفي من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) دوي 7 انفجارات، على الأقل، وشاهد حرائق قرب قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وبدأت الانفجارات حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي. ولاحظ الصحفي تصاعد 4 أعمدة من الدخان الأسود على الأقل من مناطق قرب أو داخل القاعدة العسكرية.

ولم ترد تقارير بشأن ضحايا الانفجارات أو أسبابها. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسئولين عراقيين أو أمريكيين.

وعلى الرغم من عدم شعبية الحرب في الولايات المتحدة، والأضرار الواسعة التي ألحقتها بإيران والاقتصاد العالمي، فإن الجولة الأخيرة من القتال لا تلوح لها نهاية واضحة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 59 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 600 آخرين جرء الضربات التي استهدفت البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد وتيرة القتال.

وأفادت وكالتا "فارس" و"إسنا" الإيرانيتان شبه الرسميتين صباح اليوم الجمعة بأن ضربات أمريكية استهدفت قاعدة بحرية تابعة للحرس الثوري شمالي إيران. كما وردت أنباء عن انفجارات ناجمة عن قصف أمريكي خلال ليلة الخميس- الجمعة في جزيرة قشم الإيرانية، التي تضم أصولا بحرية، بينها زوارق مسيرة يمكن لإيران استخدامها لمهاجمة السفن في مضيق هرمز، وكذلك في محافظة أصفهان التي تضم قاعدة جوية إيرانية رئيسية وأحد المواقع النووية الإيرانية.

كما أفادت تقارير بأن ضربات أخرى استهدفت محافظة خوزستان جنوب غربي إيران ومحافظة فارس جنوبي البلاد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن أحدث موجة من الضربات تهدف إلى "مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية"، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى استعادة السيطرة على مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية في أوقات السلم.

ودعا الحرس الثوري الإيراني السكان في الدول المجاورة إلى الابتعاد عن القواعد التي تتمركز فيها قوات أمريكية. وقال الحرس الثوري إنه استهدف القاعدة الأمريكية في العديري بالكويت، لتشتعل النيران في 3 مستودعات للذخيرة والتخزين وتدميرها. كما زعم أنه استهدف برج مراقبة تابعا للأسطول الخامس الأمريكي، المتمركز في البحرين، وقال إنه تعرض لأضرار.

ولم ترد القيادة المركزية الأمريكية على طلبات التعليق بشأن هذه المزاعم. من جانبها، أعلنت البحرين أنها اعترضت وأسقطت هجمات جوية إيرانية اليوم الجمعة، لكنها لم تذكر ما إذا كانت الهجمات أسفرت عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.