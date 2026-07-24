 الحرس الثوري مهددا: سنستهدف جنديا أمريكا مقابل كل إيراني يُقتل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري مهددا: سنستهدف جنديا أمريكا مقابل كل إيراني يُقتل

أنقرة - الأناضول
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2026 - 10:06 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2026 - 10:06 م

توعد قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني علي عبد اللهي باستهداف جندي أمريكي مقابل كل إيراني يُقتل.

جاء ذلك في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، في تعليقه على مقتل إيرانيين في الهجمات الأمريكية المتواصلة منذ نحو أسبوعين.

وأضاف: "مقابل كل إيراني يستُشهد سيتم تحييد جندي أمريكي"، مشيراً إلى أن هذا المبدأ سيُعتمد خلال المرحلة المقبلة باعتباره "معادلة معلنة في ساحة المعركة".

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة غارات داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي.

لكن ترامب أعلن في 8 يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

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