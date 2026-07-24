الحوثيون ينتقدون المبعوث الأممي لليمن بعد شجبه لهجماتهم في البحر الأحمر

انتقدت سلطات الحوثيين، اليوم الجمعة، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج بعد إصداره بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ من عودة هجمات الجماعة في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) ، في بيان صحفي، إن "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عبّر عن قلقه البالغ من الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية (قوات الحوثيين) لكسر الحصار المفروض على اليمن، ولم يقلق من حصار اليمن المستمر منذ 13 عامًا من قبل النظام السعودي وما سببه من أكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "ربما نسي المبعوث الأممي أنه مبعوث لليمن وليس للسعودية ليبدي قلقه على محاصرة موانئها"، معتبرا أن هذه المواقف غير مقبولة من حكومة الجماعة ، معتبرا إياها "استخفافا بمعاناة الشعب اليمني".

ودافعت الجماعة عن موقفها قائلة إن لها "الحق المشروع الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات لرفع الحصار الظالم عن اليمن".

كما أعلنت تمسكها بحظر الملاحة البحرية على السعودية، وزعمت أن "الخروج المليوني للشعب اليمني، أعطى تفويضًا لجيشه بفرض الحصار على موانئ النظام السعودي حتى رفع الحصار على اليمن"، حسب البيان.

يأتي ذلك بعد أن أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مساء أمس الخميس، عن قلقه البالغ من استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وحذر المبعوث الأممي في بيان من أن الأعمال التصعيدية تنذر بدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة.