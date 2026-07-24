نجم الزمالك السابق ينصح بعودة المعارين للقلعة البيضاء

أكد صبري المنياوي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض في حاجة إلى خوض عدد كافٍ من المباريات الودية خلال فترة الإعداد، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال صبري المنياوي، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن عودة اللاعبين المعارين تمثل الحل الأنسب للزمالك في الوقت الحالي، لما يمتلكونه من خبرات وقدرتهم على تدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن رحيل حسام عبد المجيد، حال إتمام احترافه، لن يمثل أزمة كبيرة، في ظل وجود بدائل قادرة على تعويضه، إلى جانب العناصر المميزة التي يضمها قطاع الناشئين، والذي سيكون سندًا قويًا للفريق في الموسم المقبل.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن المدرب الأجنبي يولي اهتمامًا كبيرًا بانضباط والتزام اللاعبين، وهو ما يسهم في فرض حالة من الاحترافية داخل الفريق وتحقيق أفضل النتائج.

وعن منتخب مصر، أشاد المنياوي بما قدمه الفراعنة في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب حقق نتائج مميزة وقدم أداءً مشرفًا، بفضل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة.

واختتم صبري المنياوي تصريحاته بالإشادة بالمستوى الذي ظهر به هيثم حسن، مؤكدًا أنه يعد أحد أبرز اكتشافات منتخب مصر في كأس العالم، وأنه يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله ليكون أحد الركائز الأساسية للمنتخب خلال السنوات المقبلة.