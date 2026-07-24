فرانشيسكا ألبانيزي: تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة يجعل حماية المدنيين الفلسطينيين ضرورة عاجلة

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حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين.

وقالت ألبانيزي الجمعة، بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "هجمات عنيفة تُسجل في جميع أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقة الشمالية و(محافظة) نابلس".

وأضافت أن "عصابات من المستوطنين الإرهابيين، مدعومة من الجنود الإسرائيليين، تدعو حرفيا إلى إراقة الدماء".

ودعت ألبانيزي الدول إلى "نشر وجود وقائي لحماية المدنيين" في الضفة الغربية المحتلة من هجمات المستوطنين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم، طالبت منظمات حقوقية بينها إسرائيلية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء النداء عقب هجوم شنه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على بلدة تل بمحافظة نابلس شمالي الضفة وأسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين ومستوطن وعسكري إسرائيليين، وسط دعوات إسرائيلية لشن هجمات انتقامية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وأسفرت الاعتداءات عن اسشتهاد 1182 فلسطينيا وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.