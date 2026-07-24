طالب مراهق يقر بالذنب في جميع التهم الـ55 المتعلقة بإطلاق نار على مدرسة بولاية جورجيا عام 2024

أقر طالب مراهق بالذنب في جميع التهم الـ55 المتعلقة بإطلاق نار مميت وقع قبل نحو عامين في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية.

وأعلن كولت جراي، البالغ من العمر 16 عاماً، إقراره بالذنب اليوم الجمعة، دون أن يكون قد توصل إلى اتفاق مع الادعاء.

وكان قد أقر سابقاً بأنه غير مذنب في التهم المتعلقة بإطلاق النار في 4 سبتمبر 2024، والذي أسفر عن مقتل طالبين ومعلمين اثنين، وإصابة آخرين، في المدرسة الواقعة على بعد حوالي 45 ميلا "73 كيلومترا" شمال شرق أتلانتا.

ومن المتوقع الآن أن يستمع القاضي نيكولاس بريم من محكمة مقاطعة بارو العليا إلى ملخص كل طرف للقضية والأدلة وتوصيات العقوبة قبل أن يبت في الحكم.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة جراي في منتصف أكتوبر في مقاطعة كولومبيا، على بعد حوالي 100 ميلا "160 كيلومترا" من موقع الحادث، بعد أن وافق القاضي على طلب الدفاع بنقل مكان المحاكمة.

وكانت هيئة محلفين قد أدانت في مارس والده، كولن جراي، بتهم تشمل القتل من الدرجة الثانية والقتل غير العمد، ومن المقرر أن يُنطق بحكمه الأسبوع المقبل.

وقال الادعاء إن الأب أعطى ابنه البندقية نصف الآلية التي استخدمت في إطلاق النار في المدرسة.