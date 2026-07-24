أوكرانيا: مقتل 10 أشخاص في ضربة روسية بصوارخ باليستية

أفاد مسئولون حكوميون ومسئولون في قطاع الصناعات الدفاعية في أوكرانيا بمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين في هجوم روسي على موقع قرب كييف كان يستضيف فعالية للصناعات الدفاعية.

وجاء الهجوم الروسي بالصواريخ الباليستية بعد يوم من لقاء زيلينسكي في كييف مع كبار ممثلي شركة رايثيون الأمريكية، التي تصنع أنظمة الدفاع الجوي باتريوت التي تحتاج إليها أوكرانيا بشدة للتصدي للصواريخ الباليستية المدمرة التي تستخدمها روسيا لدفع حربها قدما.

ولم ترد شركة رايثيون على الفور على رسالة بالبريد إلكترونية تستفسر بشأن ما إذا كان أي من موظفيها قد حضر الفعالية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه عن الهجوم، إن "صواريخ منظومات باتريوت تأتي على رأس الأولويات".

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بالنيابة، روسلان أولينيك، في منشور على تطبيق فيسبوك، نقلا عن معلومات أولية، أن الهجوم أصاب أرض موقع تدريب عسكري تديره جهة خاصة، كان يستضيف فعالية.

ويقع الموقع على بعد نحو 20 إلى 30 كيلومترا (12 إلى 19 ميلا) من وسط كييف، في مقاطعة بوتشا.

وقال أولينيك إن فرق الطوارئ هرعت إلى المنطقة، حيث تضرر أيضا 27 منزلا و44 سيارة.

وأشار مجلس الصناعات الدفاعية الأوكراني، الذي يصف نفسه بأنه أكبر رابطة لأصحاب الشركات الدفاعية الخاصة في البلاد، إن ممثلين عن القطاع كانوا في الموقع عندما تعرض للقصف، رغم أنه لم يقدم على الفور مزيدا من التفاصيل.

وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافشينكو، إنه فتح تحقيقا في جرائم حرب بشأن الهجوم، ورفع قضية جنائية منفصلة حول احتمال وجود إهمال في تنظيم الفعالية.