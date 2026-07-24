تغنى نادي برشلونة الإسباني، بنظيره الأهلي، على هامش اتفاقهما بشأن خوض مباراة ودية، لحساب منافسات بطولة كأس خوان جامبر، المُقرر إقامتها قبل بداية منافسات الموسم الجديد 2026-2027.

وأعلن ناديا الأهلي وبرشلونة، مساء اليوم، الجمعة، عن إقامة مباراة ودية بين الفريقين، على ملعب كامب نو، يوم 19 أغسطس المقبل، لحساب بطولة كأس خوان جامبر.

وجاء في بيان رسمي من نادي برشلونة: "تأسس الأهلي عام 1907، ومقره القاهرة، وهو أنجح نادٍ في تاريخ كرة القدم الأفريقية، وأحد أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب الدولية في العالم".

وأضاف: "يتمتع النادي الأهلي بمسيرة حافلة بالإنجازات الرياضية والألقاب القارية تمتد لأكثر من قرن".

وتابع: "تعزز مشاركة الأهلي في كأس خوان جامبر حضوره الدولي، ليصبح أول ممثل للكرة الأفريقية يشارك في هذه البطولة المرموقة".

وأشار برشلونة إلى أن تلك المواجهة الودية ستُساهم في إحياء العلاقة التاريخية بين "أعرق ناديين في عالم كرة القدم"، حيث سبق أن التقى الفريقان في مناسبات خاصة، مثل احتفالات الذكرى المئوية للأحمر في القاهرة عام 2007.

كما التقى برشلونة مع النادي الأهلي لأول مرة في مباراة ودية على استاد القاهرة، عام 1961، فيما كانت آخر مواجهة بين الفريقين عام 2009، عندما تغلب البارسا على الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأتم بيان برشلونة: "بعد ما يقرب من عقدين من الزمن، سيلتقي عملاقا كرة القدم مجددًا، هذه المرة على ملعب كامب نو، في مواجهة تاريخية تجمع بين نادي القرن لكرة القدم الأفريقية وبرشلونة".