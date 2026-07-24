 الهند: أمطار غزيرة تضرب ولاية جوجارات وإنقاذ 60 من مربي الروبيان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند: أمطار غزيرة تضرب ولاية جوجارات وإنقاذ 60 من مربي الروبيان

نافساري، جوجارات (الهند) - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2026 - 10:12 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2026 - 10:12 م

قال مسئولون إن خفر السواحل الهندي أجلى، اليوم الجمعة، ما لا يقل عن 60 من مربي الروبيان الذين تقطعت بهم السبل في منطقة نائية متضررة من الفيضانات في مقاطعة نافساري بولاية جوجارات، ونقلهم جوا إلى مكان آمن.

وأضاف المسئولون أن مقاطعة نافساري لا تزال من بين أكثر المناطق تضررا في الولاية، التي شهدت هطول أمطار غزيرة للغاية هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وأوضح المسئولون أن مدينة شيكلي في مقاطعة نافساري شهدت هطول أمطار بلغ منسوبها 451 ملم، بحسب البيانات الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن مركز عمليات الطوارئ التابع للولاية.


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