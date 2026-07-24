أمريكا: تحطم طائرة مائية تقل 11 شخصا في جزيرة شمال سياتل وإنقاذ جميع من كانوا على متنها

تحطمت طائرة مائية كانت تقل 11 شخصا بالقرب من جزيرة سياحية شمال مدينة سياتل، واشتعلت فيها النيران، مما استدعى تنفيذ عملية إنقاذ سريعة وناجحة شاركت فيها عدة جهات باستخدام القوارب والطائرات، لنقل الركاب المصابين والطيار إلى المستشفيات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تميل إلى أحد جانبيها أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض فوق المياه، بالقرب من بعض القوارب كانت على مقربة من الشاطئ.

وظهرت الطائرة في مقاطع الفيديو وهي تهبط هبوطا عنيفا، أولا على عوامة واحدة، ثم وهي ترتفع في الهواء لفترة وجيزة قبل أن تصطدم بالساحل الصخري.

وأطلق الشخص الذي كان يصور مقاطع الفيديو شهقة عندما سُمع صوت تحطم، بينما كانت الطائرة تصطدم خارج نطاق الرؤية مباشرة.

وسارع شهود عيان إلى تقديم المساعدة. وأظهرت مقاطع الفيديو أشخاصا وهم يخرجون من الطائرة، بينما يتصاعد الدخان منها، قبل أن تلتهم ألسنة اللهب البرتقالية الزاهية جسم الطائرة، الذي استقر جزء منه مغمورا بالمياه ومستندا إلى صخرة كبيرة.

وأفاد خفر السواحل الأمريكي، اليوم الجمعة، في بيان بشأن الحادث الذي وقع نحو الساعة 5:20 مساء أمس الخميس "بالتوقيت المحلي" بأنه "تم إصدار بلاغ بحري عاجل إلى البحارة الموجودين في المنطقة، واستجابت العديد من سفن المساعدة من المارة لتقديم العون".

ووقع حادث التحطم، أمس الخميس، في خليج شالو باي بالقرب من جزيرة سوسيا في الجزء الشمالي من جزر سان خوان.