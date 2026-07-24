رومانيا تعلن إسقاط مسيرة اخترقت مجالها الجوي

أعلنت وزيرة الخارجية الرومانية أوانا تويو، الجمعة، إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي لبلادها.

وقالت تويو، في تدوينة عبر منصة "إكس" الأمريكية، إن طيارا رومانيا يقود مقاتلة "إف-16" أسقط ظهر اليوم طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي للبلاد بصورة غير مصرح بها.

وأوضحت أن عملية الاعتراض نُفذت في منطقة غير مأهولة بالسكان في محافظة بوزاو، جنوبي البلاد.

وذكرت أن فرقا مختصة تواصل فحص حطام المسيّرة في موقع سقوطها، مضيفة: "الطريق إلى مزيد من الأمن يمر عبر السلام على حدودنا".

وأردفت: "سنواصل حماية مواطنينا ودعم الجهود الدولية الرامية إلى مساندة جيراننا الذين يحمون أرواح المدنيين الأبرياء من هذه الهجمات غير القانونية".

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، بأن أنظمة الرصد الراداري اكتشفت المسيّرة عند الساعة 09:39 بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 20 كيلومترا شرق مدينة سولينا.

وأضاف البيان أن الهدف الجوي دخل لاحقًا المجال الجوي الروماني، وسلك مسار سولينا – برايلا – فيتيشتي – بوزاو.

ولم تكشف السلطات الرومانية عن الدولة التي تتبع لها الطائرة المسيّرة.

وكانت طائرة مسيّرة روسية قد دخلت المجال الجوي الروماني في 29 مايو الماضي، خلال هجمات ليلية شنتها روسيا على أوكرانيا، قبل أن تسقط على مبنى سكني، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وتشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ فبراير 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.