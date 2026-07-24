الأوقاف تطلق قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتين بالقاهرة

أطلقت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، اليوم الجمعة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي أوقاف شرق مدينة نصر وشمال القاهرة، بمشاركة 66 إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

وتضمن برنامج القافلة إلقاء خطبة الجمعة بعدد من المساجد، حيث جاءت الخطبة الأولى بعنوان: «الماءُ حياةٌ ونماء»، مؤكدة أن المحافظة على المياه والموارد العامة ليست واجبًا سلوكيًّا فحسب، بل هي مسئولية دينية ووطنية، تستوجب ترشيد الاستهلاك، وصيانة الموارد، وحسن الانتفاع بنعم الله تعالى، باعتبار الماء أساس الحياة وركيزة العمران والتنمية، ودعامة لاستمرار الحياة واستقرار المجتمعات.

كما تناولت الخطبة الثانية، التي جاءت بعنوان: «الموارد ليست ملكًا خاصًّا»، أهمية الحفاظ على الموارد العامة، وعدم الاعتداء عليها أو إهدارها، باعتبارها حقًّا مشتركًا للأجيال جميعًا، وأن صيانتها وحسن إدارتها واجب شرعي ووطني يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ قيم المسئولية المجتمعية.

وتأتي هذه القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه مديرية أوقاف القاهرة، بالتنسيق مع ديوان عام وزارة الأوقاف، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، وترسيخ الوعي بقضايا المجتمع، ونشر الفكر المستنير، بما يسهم في بناء الإنسان، والحفاظ على مقدرات الوطن، ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.