بحوث المحاصيل السكرية: ثبات أسعار التوريد يهدد مساحات القصب ومكتسبات الاكتفاء الذاتي من السكر

حذر الدكتور حازم سرحان، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، من أن عدم زيادة سعر توريد قصب السكر واستمرار مستويات الدعم الحالية قد يؤثر على إقبال المزارعين على زراعة المحصول خلال المواسم المقبلة، مشيرا إلى أن القصب يُعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها مصر في إنتاج السكر.

وقال سرحان، في تصريحات لـ"الشروق"، إن مساحة قصب السكر في مصر تتراوح بين 325 و350 ألف فدان، بينما يتم توريد إنتاج نحو 190 إلى 200 ألف فدان للمصانع، بإجمالي إنتاج متوقع يبلغ نحو 670 ألف طن سكر خلال عام 2026، بزيادة تقدر بنحو 70 ألف طن مقارنة بعام 2025.

وأوضح أن القصب محصول معمر ذو دورة زراعية تمتد إلى خمس سنوات، لذلك يتم سنويا زراعة ما بين 50 و60 ألف فدان جديد لتجديد المساحات، لافتا إلى أن فدان القصب يحتاج في المتوسط إلى 13 شيكارة سماد، وأن أي تراجع في الحوافز المقدمة للمزارعين قد ينعكس على المساحات المزروعة مستقبلا.

وأشار إلى أن مصر حققت خلال الموسم الماضي نحو 85% من الاكتفاء الذاتي من السكر، إلا أن انخفاض سعر توريد البنجر من 2400 جنيه إلى 2000 جنيه للطن قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليل المساحات المنزرعة، موضحا أن المساحة الطبيعية لمحصول البنجر تبلغ نحو 700 ألف فدان، بعدما شهدت طفرة خلال عام 2024 بارتفاعها من نحو 650 ألفا إلى 700 ألف فدان.