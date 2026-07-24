الشرق عن مصدر مطلع: الاتفاق النووي بين السعودية وأمريكا لا يتضمن التطبيع مع إسرائيل

نقلت شبكة "الشرق بلومبرج" عن مصدر مطلع، الجمعة، أن نص اتفاق التعاون النووي السلمي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة لا يتضمن أي ربط بين تنفيذه وبين تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن موقف المملكة من التطبيع مع إسرائيل لم يتغير، في إشارة إلى تمسك الرياض بوجود مسار سياسي واضح يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

تأتي تصريحات المصدر بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تدوينة على منصة "تروث سوشال" إن الموافقة على الاتفاق النووي "مرتبطة تماما" بانضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية.

وأوضح المصدر أن إعلان ترامب بشأن ربط الاتفاق النووي بالتطبيع لم يكن منسقا مسبقا مع المملكة، وأن الرياض لم تكن على علم بنيته طرح هذا الربط.

كما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي أنه لا توجد مؤشرات على أن نص اتفاق الطاقة النووية نفسه يربط بين تنفيذه وبين التطبيع.

ووقعت السعودية والولايات المتحدة يوم الخميس اتفاقية تعاون نووي سلمي تُعرف باسم "اتفاقية 123"، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة.

وسبق أن أكدت السعودية في مناسبات عدة أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تظل مرتبطة بالتوصل إلى مسار سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.