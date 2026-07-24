مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجمعة، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن والكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويخالف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع البحرين والأردن والكويت، ودعمها التام لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شددت مصر على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتدعو إلى الوقف الفوري لكل الاعتداءات والأعمال التصعيدية، مؤكدة أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يكفل حماية أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيدًا من التوتر والتصعيد.